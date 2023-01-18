Челябинский Роспотребнадзор подвел итоги проверок из-за массового заражения гепатитом

Ранее Роспотребнадзора советовал вакцинироваться, чтобы не допустить роста заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребназор Челябинской области подвел итоги эпидрасследования из-за массового заражения челябинцев гепатита А. Как рассказали в ведомстве, источником заражения стали два заведения общепита.

— Сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что челябинцы заражались гепатитом из-за еды. Сейчас в заведениях провели противоэпидемических мероприятий, а также итоговая дезинфекция.

Ранее стало известно, что в Челябинске выросло число заболевших гепатитом А горожан. По данным регионального минздрава, в больницу уже госпитализировали порядка 50 человек.

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