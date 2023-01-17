В Челябинске число заболевших гепатитом А после посещения кафе дошло почти до 50

Челябинцы подхватили болезнь после посещения кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске выросло число заболевших гепатитом А горожан, которые посещали кафе в начале января. В больницу уже госпитализировали порядка 50 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— В инфекционное отделение ГАУЗ ОЗП «Городская клиническая больница № 8» на сегодня госпитализировано около 50 человек. Организованы противоэпидемические мероприятия в домашних очагах заразившихся, в том числе осуществляется медицинское наблюдение за 92 контактными, — рассказали в Минздраве Челябинской области.

В новогодние праздники стало известно, что гепатитом А заразились восемь челябинцев. И это число продолжает расти. В причинах происшествия сейчас разбирается Роспотребнадзор и Следственный комитет. По предварительным данным, очагами заражения являются два филиала кафе «Дархан». В заведениях общепита проводят проверку, обследуют персонал. Также эксперты взяли пробы еды и воды. В зданиях провели дезинфекцию.

Еще до новогодних праздников в магнитогорской школе №39 выявили вспышку гепатита А. Из-за инфекционного заболевания в двух классах ввели карантин, также проводилась дезинфекция помещений. Детей с согласия родителей вакцинировали препаратом «Хаврикс 720».

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