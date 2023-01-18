В 2023 году в 16 населенных пунктах Челябинской области впервые подадут газ

77 процентов населенных пунктов уже обеспечены газом Фото: Иван МАКЕЕВ

16 населенных пунктов Челябинской области впервые будут газифицированы в 2023 году. По словам замглавы управления инженерной инфраструктуры регионального минстроя Павла Самсонова, для этого возведут 350 километров сетей.

— Уровень догазификации в Челябинской области на сегодня составляет 77 процентов. Это на 4 процента выше в среднем по стране, — объяснил Самсонов в ходе пресс-конференции в «Аргументах и Фактах».

Так, газ появится в поселках Миасское в Аргаяшском районе, Алтырка в Варненском районе, Смородинский, Соколки и Урал в Кизильском районе, Петровское, Астафьевское и Курганный в Нагайбакском районе, Луговой в Красноармейском районе, а также деревнях Кораблево в Еткульском районе, Уйско-Чебаркульская и Березовский в Октябрьском районе, Урефты в Сосновском районе, Замотохино, Никольское, Краснокаменка и Булатово в Уйском районе.

Ранее стало известно, что Челябинской области в 2023 году планируют построить 1,8 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

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