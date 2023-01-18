Валентина Матвиенко поздравила Челябинскую область с 89-летием региона

Матвиенко назвала регион оплотом страны на Урале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Челябинской области с 89-летием со дня образования региона. Как рассказали в правительстве области, она направила правительственную телеграмму.

— Челябинская область служит надежным оплотом страны на Урале, является важным звеном в системе межхозяйственных связей, одним из перспективных транспортно-логистических хабов. Эта земля отличается разнообразием ценных ресурсов, славится уникальным историко-культурным наследием, — пишет Матвикнко.

Также Матвиенко отметила и известных челябинцев, которые внесли свой вклад в развитие не только региона, но и страны. Среди них физик и «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов, а также единственная шестикратная олимпийская чемпионка по коньбежному спорту, «Уральская молния» Лидия Скобликова.

Ранее напомним, с 89-летием области южноуральцев с орбиты Земли поздравил участник экспедиции на МКС Дмитрий Петелин. Он назвал себя космонавтом с челябинской закалкой.

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