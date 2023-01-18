В Челябинске обнаружили превышения по загрязняющим веществам

В Челябинске снова смог
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске зарегистрировали превышения по загрязняющим веществам в атмосфере. По данным единой системы слежения за качеством воздуха, выросло содержание в сразу нескольких веществ.
В частности, 17 января среднесуточные ПДК по взвешенным частицам и бензолу оказались превышены на улице Горького. Лаборатории на Южном Бульваре, Комсомольском проспекте, Механической и Российской улицах зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. А на улице Мамина регулярно выявляют превышение по формальдегиду.
Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске объявили с вечера 16 января. По предварительному прогнозу, он продлится до 19:00 18 января.
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