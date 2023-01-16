Опять смог: в Челябинске на двое суток объявили предупреждение об НМУ

Целых 10 дней подышали: предыдущий период НМУ в Челябинске завершился 6 января
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жителей Челябинска предупреждают о возможном смоге в ближайшие два дня. В городе объявили о неблагоприятных метеоусловиях. Предупреждение метеорологов действует с 19:00 16 января по 19:00 18 января.
Режим НМУ одновременно ввели в Коркино, Златоусте, Аше и Карабаше.
Специалисты гидрометцентра определили, что в ближайшие дни резко ослабнет ветер. Это помешает рассеиванию загрязняющих веществ.
Добавим, в Челябинске погода может стать совсем не зимней. Под конец недели возможны снег с дождем и даже плюсовые температуры воздуха.
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