В Челябинской области подешевели гречка и курятина, но дорожают мука и яйца

В КСП предсказывают изменение цен на продукты к лету Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области ща последнюю неделю подешевела половина продуктов из списка социально значимых. Вторая половина подорожала. Об этом сообщают в региональной контрольно-счетной палате, где следят за ценниками в крупнейших сетях супермаркетов.

Стоит отметить, что изменения в ценах не превышают 1,5%. В частности, охлажденное и замороженное куриное мясо подешевело на 1,46%. Гречневая крупа и белокочанная капуста стали стоить меньше на 1,25%. На 0,7% уменьшилась цена картофеля, а пакет молока подешевел на 0,4%.

Мука выросла в цене на 0,5%, сливочное масло стало стоить больше на 0,9%. Сильнее всего, на 1,3%, за неделю подорожали куриный яйца.

— Для некоторых продуктов питания характерно традиционное подорожание после новогодних праздников, — отмечают в контрольно-счетной палате. — Как правило, летом подорожавшие зимой продукты начнут снова демонстрировать снижение цен.

Напомним, в Челябинске не получилось продать недострой, в котором должен был открыться гипермаркет «Лента». Конструкцию на улице Черкасской никто не захотел покупать.

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