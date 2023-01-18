Объект готов на 17 процентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске не смогли продать недострой, который должен был стать новым гипермаркетом «Ленты». На торги не было подано ни одной заявки от бизнесменов.

— Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 12 365,1 квадратных метров со степенью готовности объекта 17%, расположенного по адресу: город Челябинск, по улице Черкасской, несостоявшимся, — указано на сайте мэрии.

В Челябинске не смогли продать недостроенный гипермаркет «Ленты» на улице Черкасской. Торги состоялись 17 января. Задаток за участие внесли два бизнесмена, но ни один из них не принял участие в торгах, сообщается на сайте мэрии.

Сеть гипермаркетов арендовывала этот участок с 2015 по 2018 год. После этого, компания начала строить здание, но уже после возведения фундамента стройку заморозили.

Кстати, ранее мэрия Челябинска подвела итоги 2022 года по торгам. В 2022 году администрации удалось продать 11 недостроев, самым дорогим из которых стал объект на Братьев Кашириных, что расположен рядом с другим гипермаркетом «Лента».

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