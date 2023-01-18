В Следственном комитете начали проверку после гибели пенсионеров при пожаре в Челябинской области

Фото: У МЧС по Челябинской области

В Челябинской области следователи проводят проверку после гибели двух человек при пожаре.

— По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, двухквартирный дом загорелся в поселке Новопокровка Варненского района ночью 18 января. Пламя охватило половину дома. Пожар удалось потушить, но на пепелище обнаружили тела погибших пенсионеров.

Из дома успела вовремя эвакуироваться семья с тремя детьми.

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