Жители Челябинской области начали год с активного отдыха и путешествий по Уралу

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МТС проанализировала с помощью сервиса МТС Travel зимние поездки жителей регионов России. Жители Челябинской области стали больше путешествовать по Уралу, отдавая предпочтение оздоровительному досугу.

В первой половине января выросла привлекательность активного отдыха на Южном Урале и горнолыжных центров – в этом году пальму первенства популярных направлений сохранил ГЛК «Солнечная долина», который привлёк в два раза больше отдыхающих абонентов МТС, чем год назад. Также в тройку лидеров вошли ГЛЦ «Евразия» и «Завьялиха», на которых количество лыжников и сноубордистов в этом сезоне выросло в полтора раза.

Кроме того, жители Челябинской области отдавали предпочтения путешествиям по Уралу и чаще всего выезжали в близлежащие регионы, в том числе активно покоряя склоны Башкирии – лидером стал ГЛЦ «Банное», Свердловской области – ГЛК «Волчиха», а также Пермского края – всесезонный курорт «Губаха».

Исследование показало, что в этом году в зимние каникулы Южный Урал и его рекреационные зоны активнее других посещали гости из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт Петербурга и Краснодара – они проводили в Челябинской области в среднем по 2 дня. При этом Южный Урал стал одним из приоритетных направлений для отдыха внутри страны для жителей других областей Урала – наш регион выбирали 10% путешествующих «соседей».

«Мы постоянно развиваем сеть по всей Челябинской области и точечно усиливаем её в местах, популярных у южноуральцев, которые мы определяем с помощью технологии Big Data МТС. Традиционно в зимний сезон мы проводим работы в загородных локациях, которые выбирают для отдыха жители Челябинской области и гости нашего региона – это не только горнолыжные центры, но и полюбившиеся многим термальные курорты, национальный парк «Таганай», загородные смотровые площадки. Помимо связи, МТС развивает и другие полезные сервисы, например, МТС Travel, который помогает самостоятельно планировать поездки и бронировать отели, чтобы как можно больше путешественников могли познакомиться с Южным Уралом», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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