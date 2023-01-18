Беспричинно стал бить ножом: в Магнитогорске осудили мужчину, который напал на пассажира в маршрутке

У 36-летнего горожанина уже были судимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, серьезно ранившему незнакомца в маршрутном такси. 36-летнего жителя Магнитогорска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

С учетом предыдущих судимостей, имеющихся у мужчины, в качестве наказания ему назначили шесть с половиной лет в колонии особого режима.

— В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 200 тыс. рублей, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в мае прошлого года пьяный магнитогорец ехал в маршрутке. На остановке он уже собирался выйти на улицу, но вдруг принялся бить ножом другого пассажира. Пострадавшего увезли в больницу с ранами на шее и животе. Причину нападения агрессор объяснить так и не смог.

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