Сквер, «ЧистоПарковый» и туалет на стадионе: что появится в Челябинске в 2023 году по просьбам горожан

Больше всего проектов по ремонту дворов и подъездов к домам
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинске выбрали проекты благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Заявки в нее подавали сами горожане. Привести в порядок решили 113 территорий. В благоустройство вложат 517 млн рублей из регионального бюджета.
— Основные работы планируется завершить до 1 августа 2023 года, — рассказали в мэрии Челябинска.
Большая часть получивших одобрение проектов связана с ремонтом дворов и дорог возле домов.
Лидером по количеству прошедших отбор инициатив стал Советский район. Там в этом году будут благоустраивать сразу 23 площадки. Среди них — территория возле школы №144, где уложат асфальт, обновят беговые дорожки и спортплощадку. А еще челябинцы добились установки общественного туалета на стадионе по улице Доватора.
В Парковом микрорайоне проложат эко-тропу под названием «ЧистоПарковый». С идеей ее создания выступили школьники из Образовательного центра №5. В микрорайоне №55 разобьют новый сквер.
Кроме того, летом продолжат обустраивать Молодежный сквер в Тракторозаводском районе. А в Саду Победы должны починить сцену и сделать площадку для выгула собак.
Посмотреть полный список проектов, за которые возьмутся в этом году, можно по ссылке.
Напомним, в опросе по выбору мест благоустройства в Челябинске поучаствовали более 20 тыс. человек.
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