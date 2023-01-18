Сквер, «ЧистоПарковый» и туалет на стадионе: что появится в Челябинске в 2023 году по просьбам горожан

Больше всего проектов по ремонту дворов и подъездов к домам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске выбрали проекты благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Заявки в нее подавали сами горожане. Привести в порядок решили 113 территорий. В благоустройство вложат 517 млн рублей из регионального бюджета.

— Основные работы планируется завершить до 1 августа 2023 года, — рассказали в мэрии Челябинска.

Большая часть получивших одобрение проектов связана с ремонтом дворов и дорог возле домов.

Лидером по количеству прошедших отбор инициатив стал Советский район. Там в этом году будут благоустраивать сразу 23 площадки. Среди них — территория возле школы №144, где уложат асфальт, обновят беговые дорожки и спортплощадку. А еще челябинцы добились установки общественного туалета на стадионе по улице Доватора.

В Парковом микрорайоне проложат эко-тропу под названием «ЧистоПарковый». С идеей ее создания выступили школьники из Образовательного центра №5. В микрорайоне №55 разобьют новый сквер.

Кроме того, летом продолжат обустраивать Молодежный сквер в Тракторозаводском районе. А в Саду Победы должны починить сцену и сделать площадку для выгула собак.

Посмотреть полный список проектов, за которые возьмутся в этом году, можно по ссылке.

Напомним, в опросе по выбору мест благоустройства в Челябинске поучаствовали более 20 тыс. человек.

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