В Магнитогорске двух бывших полицейских оштрафовали за взятку в 1,3 млн рублей

За деньги они решили закрыть глаза на уголовное преступление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске Челябинской области двум бывшим полицейским вынесли приговор за взятку. Деньги они получили за то, чтобы закрыть глаза на уголовное преступление. Сумма взятки оценивается в 1,3 млн рублей.

— Они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностными полномочиями» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказали в УФСБ России по Челябинской области.

Виновным выписали штраф в размере 3,52 млн рублей. Кроме этого, их лишили званий и запретили занимать должности на госслужбе в ближайшие 7,5 лет.

В полиции рассказали, что сотрудников сразу же уволили, как только узнали о преступлении.

— Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось при содействии сотрудников подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, — добавили в главке.

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