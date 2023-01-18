В Челябинске собираются купить 259 квартир для сирот

Сейчас оформляют документы на 62 квартиры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске планируют приобрести 259 квартир для сирот в 2023 году. Об этом рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Первые ключи от нового жилья передадут владельцам до конца марта. Речь идет о 62 квартирах. Сейчас на них оформляют документы.

Уже заключили инвестиционные договоры на покупку еще 197 жилых помещений. 105 квартир панируют перевести в специализированный фонд до начала июня, а оставшиеся — до конца года.

Как уточнили в мэрии Челябинска, в прошлом году сиротам передали 125 квартир.

Напомним, в Челябинской области за прошлый год построили 1,9 млн квадратных метров жилья. Правда, больше половины площади приходится на частные дома.

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