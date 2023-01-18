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НовостиОбщество18 января 2023 10:27

В Челябинске собираются купить 259 квартир для сирот

Ключи от 62 помещений отдадут новым хозяевам до конца марта
Елена КОЛЧИНА
Сейчас оформляют документы на 62 квартиры

Сейчас оформляют документы на 62 квартиры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске планируют приобрести 259 квартир для сирот в 2023 году. Об этом рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Первые ключи от нового жилья передадут владельцам до конца марта. Речь идет о 62 квартирах. Сейчас на них оформляют документы.

Уже заключили инвестиционные договоры на покупку еще 197 жилых помещений. 105 квартир панируют перевести в специализированный фонд до начала июня, а оставшиеся — до конца года.

Как уточнили в мэрии Челябинска, в прошлом году сиротам передали 125 квартир.

Напомним, в Челябинской области за прошлый год построили 1,9 млн квадратных метров жилья. Правда, больше половины площади приходится на частные дома.

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