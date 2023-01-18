Сыр ненастоящий! В Челябинской области искусственный интеллект нашел 37 тонн фальшивой продукции

Сыром назвали сырный продукт Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области выпускали фальсифицированный сыр. Вместо настоящего молока для его изготовления брали заменитель молочного жира. Проблему обнаружил искусственный интеллект, который проверяет электронные сертификаты продукции.

— Сыр выпускается только из натурального молока, а из молоко-содержащих продуктов производится сырный продукт, — объяснили суть нарушения в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, златоустовское предприятие из сырья с заменителем жира сделало 19 тонн «Гауды» и 18 тонн «Пошехонского». В документах оба продукта несправедливо назвали сырами. «Гауду» потом переплавили на 18 тонн продукта под названием «Князь Мещерский». Товар отправили на продажу в Свердловскую область.

В Россельхознадзоре огорчили получателя сообщением о том, что ему выслали ненастоящий сыр. Производителю же выслали предостережение.

Подействует ли оно, неизвестно: в ноябре прошлого года ведомство уже находило нарушения в документах предприятия. Тогда в сыр переименовали 57 тонн сырного продукта.

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