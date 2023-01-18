В Магнитогорске запустят дополнительный транспорт в ночь после окончания праздничной службы

Общественный транспорт начнет развозить пассажиров с 3:20 часов ночи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Магнитогорске для верующих горожан запустят дополнительный общественный транспорт в ночь с 18 на 19 января. Они смогут уехать домой на трамваях сразу окончания праздничного богослужения на Крещение Господне.
Общественный транспорт будет ожидать горожан на остановке «Старая Магнитка» рядом с Кафедральным собором Вознесения Христова. Трамваи будут начинать свой маршрут в 3:20, 3:30, 3:40 и 3:42. Публикуем расписание:
— 3:20 Казачья переправа — площадь Победы — улица Полевая;
— 3:20 Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал;
— 3:30 Казачья переправа — проспект Карла Маркса — улица Зеленый лог — улица Советская — Вокзал;
— 3:40 Казачья переправа — проспект Карла Маркса — улица Коробова;
— 3:42 Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал.
Также трамваи будут ездить от остановки «Островского» рядом с Храмом святителя Николая Чудотворца:
— 3:20 Островского — РИС;
— 3:20 Островского — Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал;
— 3:30 Островского — Южный переход — улица Советская — Вокзал;
— 3:40 Островского — Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал.
Напомним, в Магнитогорске не будет бесплатных для посещений прорубей. Смыть грехи в оборудованной купели в городе можно только в одном месте – на территории водной-гребной базы спортклуба «Металлург». Взрослому вход на нее обойдется в 150 рублей, ребенку от 10 лет и пенсионеру – 100.
Также в девяти церквях города пройдет раздача освященной воды и праздничные богослужения. Ночная божественная литургия состоится в 23:30 в главном храме Магнитогорска.
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