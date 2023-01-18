Это частная территория: в Магнитогорске окунуться в крещенскую прорубь стоит 150 рублей

Оказывается, окунания - не церковное мероприятие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магнитогорске, втором городе Челябинской области, нет бесплатных на Крещение прорубей. Смыть грехи в оборудованной купели в городе можно только в одном месте – на территории водной-гребной базы спортклуба «Металлург». Взрослому вход на нее обойдется в 150 рублей, ребенку от 10 лет и пенсионеру – 100.

– Купель организована спортклубом «Магнитогорск – Металлург» на частной территории. Бесплатных купелей в городе нет. Храмы проруби не устраивают, – сообщили КП-Челябинск в администрации Магнитогорска.

Привыкших к бесплатным оборудованным крещенским иорданям южноуральцев такой подход, мягко говоря, смущает. И словосочетание «платная купель» звучит для них как бред. Но, оказывается, организовать прорубь по всем правилам техники безопасности – не дешевое удовольствие, которое в Магнитогорске практикуется не первый год.

– На территории у нас организованы теплые раздевалки, удобный подход к проруби. У нас с комфортом бесплатно можно выпить чаю и отдохнуть, – объяснили преимущества платного входа сотрудники спортклуба «Магнитогорск – Металлург».

Неожиданно, но ни епархия, но городская администрация организовывать купели не обязаны. Как рассказал КП-Челябинск источник в церковных кругах, крещенские купания – не церковное мероприятие.

– Если вы откроете порядок богослужения, то вы увидите, что нигде не написано о том, что нужно купаться в купели на крещение. Вода освящается для того, чтобы люди освящали ей свои жилища, вкушали ее, причем с благоговением, – объяснил священнослужитель. И, учитывая холода северных широт, людям нужны медицинские разрешения для участия в таких мероприятиях.

Получается, что окунание в крещенскую прорубь – хорошая народная традиция, оплачивать которую никто не должен. И желающих смыть в грехи в холодной воде, как показывает опыт Магнитогорска, не останавливает ни платный вход, ни даже необходимость предъявлять QR-коды, которой в 2023 году уже нет. Уже привычные коронавирусные ограничения отменены.

Традиционные крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. В Челябинске в этот день рядом с купелями поставят теплые раздевалки. Со списком и адресами официальных оборудованных прорубей можно ознакомиться здесь.

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