Челябинские лыжники подарили именную шапку Олимпийскому чемпиону Александру Большунову. Фото: vk.com/skiolimp74

Недавно челябинские специалисты по производству оборудования для подготовки лыжных трасс помогли Олимпийскому чемпиону Александру Большунову подготовить круги для тренировок около его дома в Подмосковье.

А сегодня тренер отделения в поселке Привилегия челябинской СШОР №5 по лыжным гонкам Радмир Атаев на страничке в социальных сетях рассказал, что его воспитанники сделали подарок «Королю лыж» (так его нередко называют мировые СМИ) Александру Большунову. Юные лыжники попросили тренера вышить пожелания трехкратному Олимпийскому чемпиону на зимней шапке и отправить этот подарок домой именитому лыжнику.

— Когда наши челябинские специалисты вернулись от Большунова, то много рассказывали воспитанникам о его достижениях, передали от него привет и пожелания успехов. Ребята очень обрадовались и вдохновились. Некоторые даже нарисовали рисунки, где попытались изобразить Александра. Кто-то написал слова поддержки. Эти слова наша знакомая на специальной машинке вышила на шапке: «Везет тому, кто сам везет! Саша, побед тебе!». А впереди пять олимпийских колец и «Челябинск 2023», а с другой стороны автограф Олимпийского чемпиона. Этот подарок Александру в начале недели передал наш челябинский конструктор оборудования для подготовки лыжных трасс Сергей Фролов. Он приезжал к Большунову, чтобы доделать тренировочные дистанции. Александр был очень рад этому подарку, рисункам, письменным пожеланиям и с удовольствием сфотографировался в новой шапке, - рассказал Радмир Атаев.

Челябинцы пригласили Александра Большунова погостить в столице Южного Урала. А еще посоревноваться здесь в скорости с Мастером спорта международного класса по авторалли. Подробности такой «дуэли» не раскрываются, но говорят, что «Королю лыж» и любителю скорости Александру Большунова такое соперничество придется по душе.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Большунов. 26 лет. Трехкратный Олимпийский чемпион, шестикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, семикратный призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски». 26 раз становился победителем этапов Кубка мира.

Первый и единственный среди мужчин-лыжников, завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде — пять. Рекордсмен среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр - девять. Завоевывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru