«Король лыж» Александр Большунов сделал тренировочную трассу возле дома, и помогли в этом челябинцы

Многократный Олимпийский чемпион Александр Большунов воплотил идею собственной лыжной трассы. Фото соцсети

«Как думаете, возможно сделать лыжную трассу там, где ее никогда не было?». С таким вопросом на своей страничке в социальных сетях трехкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов обратился к своим подписчикам. Ответы последовали самые разные: «был бы снег», «королю лыж все по силам», «ничего невозможного нет»… Но один из лучших лыжников планеты, «Король лыж», как его называют болельщики и соперники, решил практично подойти к решению этого вопроса. Около своего дома в Подмосковье решил сделать свою добротную лыжную трассу фактически с нуля. Благо, на новогодних каникулах время позволяло. До этого Александр, как следует из его видео в соцсетях, катался лишь по участку перед домом. Рядом не было ничего похожего на лыжный круг…

В соцсетях Большунов обратился к болельщикам - а можно ли сделать трассу там, где ее никогда не было. Фото соцсети

Выяснилось, что Александр Большунов обратился к спецам из Челябинска , которые производят специализированное универсальное и мобильное прицепное оборудование для подготовки лыжных трасс. Сказал, что информацию о них узнал из интернета.

- Мы, конечно, сразу пошли навстречу, сформировав заказ на поставку. Тем более, что есть неплохой и научный опыт такой работы. Узнали, какую трассу нужно готовить и обслуживать, протяженность, особенности. Обсудили некоторые моменты, погрузились и поехали к Большунову домой в Подмосковье. Часть конструкций отправили по почте. Иметь большой ратрак – это слишком дорого, плюс немалые расходы на обслуживание. Выгоднее и продуктивнее иметь такую мобильную и универсальную технику, - рассказал челябинский конструктор такого оборудования Сергей Фролов.

Конструктор оборудования для подготовки лыжных трасс Сергей Фролов. Фото соцсети

Оказалось, что Олимпийскому чемпиону необходим колесный блок («Лиса»), специальный многофункциональный трассоукладчик («Урал»). Все это цепляется к снегоходу, который везет за собой такие конструкции, уплотняющие и формирующие лыжную трассу.

Подобный трассоукладчик теперь «прописался» и у Большунова. Фото https://vk.com/pkbskima

ТРЕНЕР СКАЗАЛ – НУЖНА ГОРА

После Нового года в гости к Большунову приехал и его нынешний тренер, один из наставников сборной России по лыжным гонкам, уроженец Златоуста Юрий Бородавко, - рассказали в челябинской спортшколе по лыжным гонкам (СШОР №5). Вместе с Александром и челябинскими специалистами они посмотрели местность.

В итоге на основе имеющихся троп был сделан круг для конькового хода протяженностью 3,5 км и чуть меньше для классического – около полутора километров. Местность там, в основном, равнинная и открытая. Но Бородавко нацелил челябинскую команду на то, чтобы на кругу была и рельеф. В итоге в лесной части получился подъем длиной порядка 400 метров и такой же спуск. Снегоход у Александра Большунова есть, и, наверняка, он и сам будет готовить лыжную трассу. А в дальнейшем, возможно, и проводить здесь соревнования!

Кстати, челябинцы снимали свое пребывание в гостях у Большунова на видео. О том, как готовили оборудование, как шла подготовка трассы. Александр рассказал немного о себе, об идее построить домашнюю трассу, а также передал привет южноуральским спортсменам и тренерам. В скором времени этот фильм «увидит свет».

ОТКРЫЛИ СТАДИОН В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Напомним, в конце прошлого года в Челябинске открыли первую очередь лыжно-биатлонного комплекса «Карпов пруд» с освещенной лыжероллерной трассой и первыми объектами инфраструктуры (кабинами для подготовки лыж и раздевалками). В дальнейшем здесь планируется также построить небольшой открытый стадион, необходимые административные объекты, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. «Карпов пруд», где уже проводятся крупные соревнования, в дальнейшем станет и местом подготовки команд со всех регионов России.

Сергей Устюгов (на фото - крайний слева) на открытии лыжного стадиона «Карпов пруд» в Челябинске. Фото https://vk.com/ski5chel

На торжественной церемонии тогда открытия побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и Олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Открытие лыжного стадиона приурочили к проведению традиционной Новогодней гонки.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Большунов. 26 лет. Трехкратный Олимпийский чемпион, шестикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, семикратный призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски». 26 раз становился победителем этапов Кубка мира.

Первый и единственный среди мужчин-лыжников, завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде — пять. Рекордсмен среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр - девять. Завоевывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.

Александр Большунов с тренером Юрием Бородавко после успеха на Олимпиаде в Пекине. Фото https://vk.com/alexanderbolshunovfan

Тренируется в сборной России в группе Заслуженного тренера России Юрия Бородавко.

КСТАТИ

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