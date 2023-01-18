Лжеинструктор по вождению обманул жительницу Челябинской области на 27 тысяч рублей

Мошенник обещал помочь с получением водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

18-летняя жительница Аргаяшского района перевела лжеинструктору по вождению 27 тысяч рублей. Мужчина после получения денег перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Интернет-мошенник написал девушке в соцсетях. Он представился инструктором по вождению. Мужчина предложил за деньги помочь получить водительские права. Девушка ранее пыталась сдать экзамены самостоятельно, но заваливала практическую часть.

Жительница Аргаяшского района не увидела подвоха и согласилась на сделку. Она перевела 27 тысяч рублей на указанный мошенником счет. После этого инструктор сразу же прекратил общение. Девушка, поняв обман, написала заявление в полицию.

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