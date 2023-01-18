Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 17:23

Лжеинструктор по вождению обманул жительницу Челябинской области на 27 тысяч рублей

Девушка хотела сдать экзамен и получить водительские права
Ян Стоев
Ян Стоев
Мошенник обещал помочь с получением водительских прав

Мошенник обещал помочь с получением водительских прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18-летняя жительница Аргаяшского района перевела лжеинструктору по вождению 27 тысяч рублей. Мужчина после получения денег перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Интернет-мошенник написал девушке в соцсетях. Он представился инструктором по вождению. Мужчина предложил за деньги помочь получить водительские права. Девушка ранее пыталась сдать экзамены самостоятельно, но заваливала практическую часть.

Жительница Аргаяшского района не увидела подвоха и согласилась на сделку. Она перевела 27 тысяч рублей на указанный мошенником счет. После этого инструктор сразу же прекратил общение. Девушка, поняв обман, написала заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru