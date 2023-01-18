Челябинские спасатели помогли пенсионерке снять кольцо, которое она носила 50 лет

Фото: кадр из видео

В Троицке сотрудники местной поисково-спасательной службы помогли 79-летней пенсионерке снять кольцо с пальца. Как пишет издание hornews.com, женщина носила украшение 50 лет, но из-за ушиба пальца не могла его стянуть.

— При помощи слесарного инструмента кольцо было снято и врачи смогли приступить к лечению травмы, — цитирует издание пресс-службу региональной ПСС.

Разрезав украшение, спасатели вернули кольцо женщине — его специально старались не повредить больше необходимого. Уже после процедуры врачи занялись непосредственно ушибом девушки.

Ранее челябинские специалисты по производству оборудования для подготовки лыжных трасс помогли Олимпийскому чемпиону Александру Большунову подготовить круги для тренировок около его дома в Подмосковье.

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