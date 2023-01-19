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НовостиОбщество18 января 2023 23:35

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о челябинском сироте, который не может получить положенное жилье

Доклад представит руководитель СК по региону Петр Решетников
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ранее региональный СК уже проводил проверку

Ранее региональный СК уже проводил проверку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России обратил внимание на случай сироты из Челябинской области, который долгое время не может получить положенное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России Бастрыкин поручил представить руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову подготовить доклад о результатах процессуальной проверки о нарушении жилищных прав сироты из Челябинской области. Ранее в СМИ была размещена публикация, что сирота долгое время не может добиться получения пригодного жилья, — объясняют в СК.

Как отметили в ведомстве, региональное СК уже проводили проверку по этому случаю, но тогда уголовное дело решили не заводить. При этом сироте оказали юридическую помощь.

Ранее в Следственном комитете начали проверку после гибели пенсионеров при пожаре в Челябинской области. Пламя охватило половину дома.

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