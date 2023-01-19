Глава СК Бастрыкин поручил доложить о челябинском сироте, который не может получить положенное жилье

Ранее региональный СК уже проводил проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России обратил внимание на случай сироты из Челябинской области, который долгое время не может получить положенное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России Бастрыкин поручил представить руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову подготовить доклад о результатах процессуальной проверки о нарушении жилищных прав сироты из Челябинской области. Ранее в СМИ была размещена публикация, что сирота долгое время не может добиться получения пригодного жилья, — объясняют в СК.

Как отметили в ведомстве, региональное СК уже проводили проверку по этому случаю, но тогда уголовное дело решили не заводить. При этом сироте оказали юридическую помощь.

Ранее в Следственном комитете начали проверку после гибели пенсионеров при пожаре в Челябинской области. Пламя охватило половину дома.

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