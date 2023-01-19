Челябинск вошел в топ-городов по росту цен на квартиры

Цены на квартиры в новостройках поднялись еще выше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске за 2022 год почти на четверть выросли цены на небольшие квартиры. Как уточняют исследователи портала «Мир квартир», средняя стоимость метра выросла на 21,9 процента.

— За 2022 год средняя стоимость квартиры в Челябинске площадью до 32 квадратных метров увеличилась на 23,4%, составив 1 млн 957 тысяч 127 рублей. Цена за квадрат в небольших квартирах стала выше на 21,9% — 67 тысяч 162 рубля, — указано в исследовании.

Таким образом, Челябинск занял десятое место среди городов, где больше всего поднялись цены за квадратный метр. Лидером списка стал Киров, где стоимость выросла на 31 процент. За ним идут Кемерово, Владикавказ, Рязань, Вологда, Ростов-на-Дону и Якутск.

Также подорожали квартиры и в новостройках — почти на 25 процентов. При этом эксперты считают, что рост цен продолжит расти.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю в Челябинской области подешевела половина продуктов из списка социально значимых, в то время как еще половина — подорожала. Об этом сообщают в региональной контрольно-счетной палате.

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