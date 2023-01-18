В Челябинской области повторно возбудят дело из-за бездействия властей по отлова бездомных собак

За исполнением поручения будут следить в федеральном СК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за бездействия властей Коркино по отлову бездомных собак. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В СМИ сообщается, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа отменено надзорным органом. Вместе с тем ситуация с безнадзорными животными остается напряженной, и действенные меры по решению данной проблемы чиновниками не принимаются, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что председатель СК поручил главе регионального управления Петру Решетникову повторно возбудить уголовное дело и предоставить доклад об этом. Ход исполнения поручения поставлен на контроль.

Ситуация действительно остается напряженной. Так, летом 2022 года администрацию Коркинского района обязали выплатить компенсацию семье 11-летней девочки, на которую напала стая бродячих собак. Школьница сильно пострадала перенесла несколько операций и до сих пор продолжает лечение. Сумма компенсации составит 2 млн рублей.

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