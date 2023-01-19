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НовостиОбщество19 января 2023 2:06

В шести городах Челябинской области продлили режим НМУ

В некоторых из них он будет идти 4 дня
Андрей МОСКВИЧЕВ
Предприятиям предписано снизить вредные выбросы

Предприятиям предписано снизить вредные выбросы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сразу в шести городах Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 20 января. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

— До 19 часов 20 января в Челябинске, Коркино, Карабаше, Аше, Златоусте и Сатке продлен режим неблагоприятных метеоусловий, — уточнили в пресс-службе гидрометцентра.

Также до 19 часов 19 января режим НМУ будет действовать в Магнитогорске. Всем предприятиям, где установились неблагоприятные метеоусловия, предписано снизить вредные выбросы на 15-20 процентов.

Напомним, что ранее в Челябинске зарегистрировали превышения по загрязняющим веществам в атмосфере. По данным единой системы слежения за качеством воздуха, выросло содержание в сразу нескольких веществ.

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