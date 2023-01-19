«Мой дорогой, горячо любимый муж»: Ирина Текслер поделилась архивным фото в День рождения губернатора

Ирина Текслер прикрепила архивное фото к поздравлению. Фото: Ирина Текслер/vk.com

В День рождения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его супруга Ирина поделилась совместным фото из семейного архива.

— С Юбилеем, мой дорогой, горячо любимый муж, — написала Ирина Текслер на своей странице во ВКонтакте.

Скорее всего, снимок сделан в середине «нулевых». На поясе у Алексея Текслера мы заметили чехол — в таких носили кнопочные телефоны. А вот видеть главу региона в джинсах и футболке вполне привычно — губернатор часто появляется в неформальной обстановке.

Сегодня, 19 января, губернатору Алексею Текслеру исполнилось 50 лет. Глава региона родился в Челябинске. Его школьные годы прошли в Металлургическом районе. Когда Алексею Текслеру было 16 лет, семья переехала в Норильск.

А это фото было сделано прошлым летом — в День семьи, любви и верности. Фото: Алексей Текслер/vk.com

С 1990 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате в должности техника экономического отдела комбината. В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии». В Челябинск уже в качестве главы региона Текслер вернулся со своей женой Ириной и сыном Мишей в 2019 году.

В марте прошлого года глава региона с супругой отпраздновали 20 лет со дня свадьбы и по этому случаю снова расчехлили семейный альбом (фото). А по случаю Дня молодежи губернатор показал, как он выглядел в студенчестве.

Супруги воспитывают сына Мишу, он учится в 4 классе. Фото: Алексей Текслер/vk.com

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