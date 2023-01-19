В Челябинске 40 автобусов оборудуют системой подсчета пассажиров

С мэрии планируют менять график движения автобусов в зависимость от собранных умной системой данных Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске до начала апреля 40 автобусов оборудуют интеллектуальной системой мониторинга. Специальные датчики в общественном транспорте станут подсчитывать пассажиров.

Как сообщили в мэрии города, данные помогут рассчитать востребованность маршрутов, определить часы пик, проанализировать пассажиропоток.

А еще система поможет в поимке безбилетников. О том, как это работает, рассказал КП-Челябинск замминистра транспорта региона Александр Егоров. По его словам, датчики подсчета людей в дверях автобуса синхронизируют с валидаторами.

— Получившаяся разница — это зайцы, которые не оплатили проезд. Где их больше, туда и пойдут контролеры, — рассказал Александр Егоров. — В каждом автобусе на экране либо на мобильном приложении у контрольно-ревизионной службы, которая зайдет на проверку безбилетников, будет выводиться, сколько пассажиров вошло в автобус, сейчас едет, и сколько из них оплатили проезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru