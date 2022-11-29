«Получившаяся разница — это "зайцы"»: в Челябинске будут ловить безбилетников с помощью датчиков

Контролеры будут сравнивать информацию с датчиков и валидаторов Фото: Кирилл САДЫКОВ

В общественном транспорте Челябинска будут ловить зайцев с помощью новых технологий. Датчики пассажиропотока, установленные на входе, будут синхронизироваться с валидаторами.

— Получившаяся разница — это «зайцы», которые не оплатили проезд. Где их больше, туда и пойдут контролеры, — рассказал замминистра транспорта Александр Егоров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — В каждом автобусе на экране либо на мобильном приложении у контрольно-ревизионной службы, которая зайдет на проверку безбилетников, будет выводиться, сколько пассажиров вошло в автобус, сейчас едет, и сколько из них оплатили проезд.

Ранее в Челябинске подняли штрафы для безбилетников до 1,5 тыс. Также развиваемся контрольно-ревизионная служба.

Умные системы также помогут анализировать загрузку транспорта и популярность остановок.

— Это нужно для дальнейшей модернизации и оптимизации сети, чтобы какие-то остановки, например, улучшить. Видим, что много людей здесь заходят, значит нужно повесить табло прибытия, поставить павильон более широкий. Если мы видим, что загрузка транспорта на определенных участках сети небольшая, то мы можем изменять маршрут движения по другим улицам, — добавил Александр Егоров.

Кстати, с тех пор как проезд по карте стал дешевле, число пассажиров с наличкой снизилось вдвое: 29% сейчас против 56% ранее.

— Мы стараемся уйти от наличных денег полностью, и это получается, — добавил Александр Егоров. — Будет разработано новое мобильное приложение: можно будет даже не покупать транспортную карту, а виртуально оплачивать через qr-код проезд в любом виде транспорта.

В Челябинске за последний год существенно обновился общественный транспорт. Реформа не всегда воспринималась однозначно, однако то, что перемены нужны кардинальные, ни у кого не возникало сомнений. Полное интервью с Александром Егоровым читайте по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru