Хоровая капелла мальчиков из Челябинска взяла Гран-при на международном фестивале в Санкт-Петербурге

На счету у коллектива несколько наград за конкурс. Фото: Капелла мальчиков и юношей «Созвучие» / vk.com

Хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие» из Челябинска завоевала Гран-при международного фестиваля «Песни над Невой», который прошел в Санкт-Петербурге. Также среди наград коллектива дипломы и звание Лауреата II степени. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Челябинской области.

– Государственная капелла - один из лучших концертных залов в Европе. Спеть на этой сцене мечтает каждый певец. И нам довелось на ней спеть. Акустика идеальная. Слышно все. После капеллы ужин и ещё концерт только на этот раз в Смольном соборе, – поделились эмоциями участники коллектива в своей группе.

В конкурсе принимали участие 26 коллективов из разных регионов России. Участники выступали в Исаакиевском, Троицком, Смольном православных соборах, Зале государственной академической Капеллы и других концертных залах Санкт-Петербурга.

Капелла «Созвучие» была создана в 2003 году. В ней участвуют 60 школьников из которых сформированы разновозрастные хоры и ансамбли. Коллектив выступал на многих международных конкурсах, которые проходили в Италии, Болгарии, Австрии, Германии, Венгрии.

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