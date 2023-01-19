В Челябинске машина скорой помощи застряла на растаявшей дороге к больнице

Рядом застряла иномарка. Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ! / vk.com

В Челябинске дорогу к городской клинической больнице №6 размыло ручьем теплой воды, которая протекает по проезжей части. Из-за этого несколько дней водителям приходится преодолевать глубокое препятствие, справиться с которым может не каждое авто.

– Произошла коммунальная авария. Подрядная организация МУП «ПОВВ» в ближайшее время должна провести восстановительные работы, – ответили на возмущения пользователей соцсетей в администрации Челябинска.

Одной из вставших машин стала карета скорой помощи. Девушкам-медикам пришлось вручную толкать ее, чтобы съехать с места. Одновременно в паре метров забуксовала иномарка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru