В Челябинске 72-летнему музыканту из группы «Ариэль» сделали операцию на сердце

Борис Каплун. Фото: Минздрав Челябинской области

Накануне 72-летнему музыканту из группы «Ариэль» Борису Каплуну стало плохо во время отдыха на озере Кисегач. Его увезли на скорой в миасскую больницу, после чего направили в Челябинск.

Артиста осмотрели специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Они резюмировали: нужно установить шунты в сердце пациента.

Как сообщили в региональном Минздраве, операцию делал заведующий кардиохирургическим отделением центра Станислав Андриевских. На проведение аортокоронарного шунтирования потребовалось три часа. Сейчас Борис Каплун пришел в себя и оценивает свое состояние как неплохое. Артист не скупился на похвалу о работе врачей.

— Как всегда, на пятерку, потому что люди – очень высокие профессионалы, и я доверяю каждому слову, сказанному ими. Даже нисколько не сомневался, что операция пройдет хорошо, — рассказал Борис Каплун

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