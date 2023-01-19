Прощание с актером Дмитрием Варфоломеевым пройдет 21 января в Челябинске

Дмитрия Варфоломеева не стало на 56 году жизни. Фото: Антон Варфоломеев

Актера Дмитрия Варфоломеева похоронят в Челябинске. Прощание с ним состоится в ближайшую субботу, 21 января. Об этом в соцсетях сообщил брат актера Антон Варфоломеев.

— Прощание с Димой Варфоломеевым в церкви Иконы Божьей Матери на территории горбольницы №1 по адресу Воровского, 16А. Сбор в 11:45, — написал брат актера.

Родственники просят не приходить с венками. С собой можно брать только цветы.

Напомним, причиной смерти 56-летнего актера стал инсульт. Больше месяца он был в коме. Его жизнь оборвалась вечером 17 января.

Дмитрий выступал в театре и кино, работал на телевидении. Один из последних проектов, в котором он участвовал, стал исторический фильм «Братья Елькины». Актер сыграл главу семейства — челябинского купца первой гильдии Янкеля Елькина.

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