В Челябинске засняли на видео обкатку нового троллейбуса с футуристическим дизайном

Троллейбус нового поколения пока что ездит только на территории ЧТПЗ. Фото: пресс-служба главы региона

На территории трубопрокатного завода в Челябинске заметили автобус новой модели от «Синары». Транспортное средство может ездить без пантографа (токоприемника) и, судя по всему, работает за счет аккумулятора. Видео обкатки опубликовали в Телеграм-канале «Челябинский транспорт».

Новые модели производят в рамках концессионного соглашения холдинга «Синара» с правительством Челябинском области. Планируется, что общественный транспорт запустят уже в этом году по маршруту №12 «АМЗ-Молдавская».

Водители сейчас проходят бесплатные курсы по управлению троллейбусом. Обучение максимум длится полгода. Параллельно также идет комплектация новых групп.

Известно, что модели нового троллейбуса оснащены комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, системами кругового обзора для маневрирования, датчиками дождя и света.

Кроме того, для комфорта пассажиров «Синара» оборудована USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, дополнительным освещением, климатическими системами — поддерживает комфортную температуру и влажность в салоне зимой и летом. Транспорт будет удобен и для маломобильных групп населения.

Концессионное соглашение между «Синара — ГТР Челябинск» и правительством Челябинской области подписано в октябре 2021 года. Договор предусматривает обновление троллейбусного парка и всей инфраструктуры. Также планируется построить новые линии на северо-западе, а также по улицам Кузнецова и Артиллерийской. Проект стал первым в России по масштабному обновлению троллейбусной сети.

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