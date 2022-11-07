Этим летом троллейбусы «СИНАРА 6254» презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинске объявили набор водителей для новых троллейбусов компании «Синара». Прежде, чем сесть за руль, они пройдут специальные курсы подготовки.

Обучение рассчитано на полгода. Освоить управление троллейбусом можно бесплатно, даже будут платить стипендию. Главные требования: готовность работать и возраст старше 21 года. Начало занятий стартует по мере комплектования групп.

Для того, чтобы оставить свою заявку на зачисление на курс и задать все интересующие вопросы, соискателям следует обращаться по телефону: +7 (351) 239-93-88. Присылать запросы можно также по адресу: sinara-ok@mail.ru.

— Кабина водителя в троллейбусе «СИНАРА» — это современное пространство с климат-контролем, эргономичным сидением, мультифункциональным рулем и широким дисплеем, который отображает всю информацию, формируемую в процессе управления машиной, — рассказали в компании «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск». — Сам троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, системами кругового обзора для удобства маневрирования, датчиками дождя и света.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что первые поставки по концессионному соглашению с холдингом «Синара — Транспортные машины» будут в декабре 2022 года, то есть уже через месяц. Сейчас компания ремонтирует контактную сеть и тяговые подстанции на популярных маршрутах.

Поскольку в это время водители еще будут обучаться, на первых троллейбусах будут работать водители из «ЧелябГЭТ». Они пройдут ускоренные курсы переподготовки, так как уже знают азы.

Концессионное соглашение между «Синара — ГТР Челябинск» и правительством Челябинской области подписано в октябре 2021 года. Он предусматривает обновление троллейбусного парка и всей инфраструктуры. Также планируется построить новые линии на северо-западе, а также по улицам Кузнецова и Артиллерийской. Проект стал первым в России по масштабному обновлению троллейбусной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Текслер представил на Петербургском международном экономическом форуме новый троллейбус

Общественный транспорт будет ездить по Челябинску и разработан холдингом «Синара» (подробнее)

«Синара» показала, каким будет новое троллейбусное депо в центре Челябинска

Для его создания планируют реконструировать ранее закрытое (фото)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru