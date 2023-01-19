Челябинский симфонический оркестр готовится к выступлению в Москве

Фото: пресс-служба Челябинской филармонии

Государственный симфонический оркестр Челябинской области готовится к первому выездному выступлению в 2023 году. Как рассказал глава регионального минкульта Алексей Бетехин, музыканты выступят в Москве.

— Государственный симфонический оркестр Челябинской области приступил к репетициям перед концертом в одном из самых престижных и современных концертных залов страны — московском «Зарядье», — пишет Бетехин в своих социальных сетях.

Выступление оркестра пройдет уже завтра, 20 января. Вместе с коллективом мелябинской филармонии на сцену «Зарядья» выйдет также солистка Венской оперы Аида Гарифуллина.

Ранее стало известно, что актера Дмитрия Варфоломеева похоронят в Челябинске. Прощание с ним состоится в ближайшую субботу, 21 января. Об этом в соцсетях сообщил брат актера Антон Варфоломеев.

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