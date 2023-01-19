70 процентов челябинцев поддерживают введение военной подготовки в школах

Сторонников курса больше среди старшего поколения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 70 процентов челябинских мужчин поддерживают введение начальной военной подготовки в школах. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

В целом, за новый школьный курс выступили 60 процентов опрошенных Челябинска. Как подчеркнули эксперты сервиса, те, кто выступили против инициативы, аргуметируют это перегруженностью школьников, а также нежеланием «военного» будущего для детей.

Чаще с необходимостью введения курса соглашались мужчины — 68 процентов из них выступили за. При этом все зависит от возраста опрашиваемых. Так, среди молодежи поддержка начальной военной подготовки значительно ниже, чем у старшего поколения.

Ранее жительница Магнитогорска написала заявление в полицию против учителя технологии. Женщина уверяет: педагог избила ее ребенка прямо во время урока, так еще и порвала лямку на школьном рюкзаке.

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