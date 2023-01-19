«Ударила и порвала рюкзак, в котором лежал вейп»: педагога магнитогорской школы обвиняют в избиении ученика

Некоторые ученики встали на сторону преподавателя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Магнитогорска написала заявление в полицию против учителя технологии. Женщина уверяет: педагог избила ее ребенка. По словам горожанки, преподаватель ударила 13-летнего ученика по голове прямо во время урока, так еще и порвала лямку на школьном рюкзаке.

— Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Правобережный». Сотрудники проводят проверку, — рассказали КП-Челябинск в полиции Магнитогорска.

Женщина поделилась случившимся в социальных сетях. Она написала гневный пост, в котором обвинила учителя и добавила пару слов про директора.

— Директор школы угрожает моему ребенку. Узнав о том, что мы были в больнице, он сыну заявил: «зря вы это сделали, вы не знаете, с кем связались, тебе же будет хуже», — написала Екатерина в соцсетях.

Публикация вызвала холивар в комментариях — одни поддерживают учителя и предполагают, что подросток сам ее спровоцировал, другие же встают на сторону матери и ребенка. На обвинения ответил и сам директор:

— По факту вашего обращения были приняты меры, в том числе получены объяснения педагога. Напоминаю, что вы приглашены в школу для разрешения данной ситуации. Уже при личной встрече я расскажу, при каких обстоятельствах ваш сын оказался в моем кабинете, и какие конкретно слова были сказаны, — написал руководитель школы.

КП-Челябинск попыталась дозвониться до директора. Сначала секретарь пообещала перезвонить, но этого не случилось. И уже второй день никто не поднимает трубку. Мать пострадавшего ребенка общаться с журналистами не захотела.

Тем временем, в комментариях сами школьники встают на сторону учителя. По их словам, подросток прятал в своей сумке вейп.

— Учитель не бил ребенка на уроке. На самом деле, ученик прятал в рюкзаке вейп, и не хотел давать рюкзак на проверку. Из-за этого учитель порвал рюкзак. Хочу сказать, что учитель хороший и никогда не бьет учеников, — утверждает Вячеслав К.

В Министерстве образования Челябинской области в связи с инцидентом никакой проверки не планируется.

— Мы не имеем права организовывать проверку: это может делать только учредитель и правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе минобра.

КП-Челябинск будет следить за развитием ситуации.

КСТАТИ

Популярность вейпов и других курительных штук среди подростков сильно возросла в последние годы. Учителя не знают, как с этим бороться: школьники парят электронные сигареты прямо в коридорах учебных заведений. Пытаемся разобраться, кого винить в этой зависимости, и что с этим делать.

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