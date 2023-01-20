Челябинский химкомбинат потратит почти миллиард рублей на снос бывших цехов

На цехах держится высокий уровень радиоактивного заражения Фото: Александр ХИТРОВ

Озерский комбинат «Маяк» получил от госкорпорации «Росатом» контракты на 959 млн рублей на снос цехов радиохимического завода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Необходимо проведение работы по ликвидации здания 172 радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк». Срок исполнения: с момента заключения контракта до 29 ноября 2024 года, — указано в документации к тендерам.

Сами цеха были построены еще в 1951 году. Вероятно, такие средства выделены из-за характера объекта — на заваоде все еще высокое радиационное загрязнение, которое в несколько раз превышает средние дозы.

Ранее сразу в шести городах Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до вечера 20 января. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

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