В Челябинской области 56 человек за день заболели коронавирусом

За день коронавирус диагностировали у четверых школьников
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 56 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 20 января, на лечении остаются 535 южноуральцев с Covid-19. Один пациент за сутки умер от коронавируса.
За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 397 130 жителей Челябинской области.
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