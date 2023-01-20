В Челябинской области 56 человек за день заболели коронавирусом

За день коронавирус диагностировали у четверых школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 56 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 20 января, на лечении остаются 535 южноуральцев с Covid-19. Один пациент за сутки умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 397 130 жителей Челябинской области.

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