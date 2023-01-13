Учёные ЮУрГУ придумали, как снизить транспортные выбросы

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Пока челябинское Минэкологии только мониторит транспортные выбросы, учёные ЮУрГУ уже придумали, как их спрогнозировать. Разумеется, не без помощи искусственного интеллекта, пишет паблик о жизни региона «Челябушка».

Нейросеть по камерам оценивает трафик с поправкой на погоду и застройку, отслеживает загрязнение с ПДК, анализирует обстановку и выдаёт сценарии развития. Это позволяет принять меры, например, направить автомобильные потоки на дублирующие маршруты.

— В Челябинске, Москве и ещё ряде российских городов ждут открытия цифровых постов на базе новой айти-системы — она получила хорошие отзывы, а исследование наших учёных учитывается в проекте «Экологическая среда постиндустриальной агломерации», — сообщает телеграм-канал. — Если прогнозы ИИ оправдают себя, то вкупе с предпринимаемыми властями усилиями по переводу транспорта на зелёные технологии (автобусы на СПГ, электробусы, модернизированные трамваи) уровень экологичности и, следовательно, очищения воздуха должен возрасти.