В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

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Челябинск выбрали в качестве места проведения чемпионата России по фигурному катанию, сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на слова главы профильной Федерации Александра Когана. Решение приняли в исполнительном комитете.

— Полагаем, при выборе площадки автоматически сработало наше значимое портфолио — когда за спиной трижды на высоте организованных аналогичных чемпионата, то не возникает сомнений, кому отдать это дело в четвёртый раз, — добавляют авторы паблика. — Состоится национальное первенство в декабре. А значит, снова ждём спортивных чиновников, лучших фигуристов, аншлаг на трибунах и просмотры зрителями со всей страны трансляций ведущих телеканалов.