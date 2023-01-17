В прошлом году в Челябинске построили 1 870 000 квадратных метров жилья

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Губернатор Челябинской области рассказал о небывалых рекордах строителей, пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

За год на Южном Урале возведено миллион 870 тысяч квадратных метров жилья — на 220 тысяч (8,3%) больше запланированного.

— Алексей Текслер назвал это одним из лучших результатов за всю историю региона (браво Минстрою) и отметил, что успеху поспособствовали механизм КРТ и ипотечные программы, — отмечают авторы канала. — Отдельной строкой выделены расселение ветхого фонда, которое опережает графики, и решения по обманутым дольщикам: в 2022 году доделано девять проблемных домов.

Кстати, в погоне за темпами застройки власти не забывают о новом тренде — проекты без попутной инфраструктуры и признаков комфорта вокруг жилья даже не рассматривают.