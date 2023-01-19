В свой день рождения Алексей Текслер посетил военный госпиталь

Фото: t.me/chelyabushka.

Челябинский губернатор в свой 50-й день рождения не расслабляется — ранним утром в рабочем порядке в окружном военном госпитале он навестил раненых на фронте бойцов и заодно передал танковой дивизии партию гуманитарной помощи, в том числе суперполезные для армии радиостанции, планшеты и квадрокоптеры. Об этом пишут в паблике «Челябушка».

Единственное, что озадачило Алексея Текслера — это обстановка: учреждение явно нуждается в ремонте и замене оборудования, поэтому прямо на месте принято решение поддержать соответствующие действия рублём из бюджета региона.

— Губернатору важно, чтобы настоящие герои, достойно исполнившие воинский долг на передовой, восстанавливались в условиях надлежащего качества, ну, а медики, по его словам, лечат профессионально и с душой, — добавляют авторы телеграм-канала.