Недостаточно стильные автобусы: перевозчиков в Челябинской области упрекнули в пренебрежении дизайном

Инспекторы проверили, разместили ли наклейки на автобусах в правильных местах. Фото: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

В Челябинске и Копейске проверили автобусы на соответствие единому стилю брендирования.

По правилам, все большие автобусы, работающие по регулируемым тарифам, должны быть покрашены в зеленый цвет и нести на бортах наклейки единой формы. При этом перевозчикам предписывают, в каком именно месте и в каком порядке размещать наклейки.

При проверке выяснилось, что некоторые перевозчики дизайном пренебрегли.

— Было выявлено 17 автобусов, которые не соответствуют требованиям единого стиля брендирования, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Отступившим от «стильного» стандарта ООО «Копейское маршрутное такси» и МУП «Служба организации движения» выдали акты о нарушениях. Предприятия должны будут исправить недочеты.

Напомним, в Челябинске 40 автобусов собираются оборудовать системой подсчета пассажиров.

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