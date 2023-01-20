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НовостиОбщество20 января 2023 5:52

В Челябинске назначили нового главу комитета финансов

Должность в мэрии заняла Виктория Шин
Елена КОЛЧИНА
Комитет финансов отвечает за бюджетную, налоговую и долговую политику города

Комитет финансов отвечает за бюджетную, налоговую и долговую политику города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым председателем комитета финансов администрации Челябинска стала Виктория Шин. Ранее она работала в комитете врио руководителя и заместителем председателя.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с городским бюджетом Виктория Шин имеет дело с 2007 года — тогда она пришла на работу в финансовое управление администрации Челябинска в качестве специалиста первой категории.

По образованию новый председатель — специалист по финансам и кредитам, она окончила Всероссийский финансово-экономический институт.

Напомним, должность председателя финансового комитета была вакантна с осени прошло года. Занимавшая ее до того Ирина Кузнецова перешла на работу в областную Контрольно-счетную палату.

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