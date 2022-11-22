Депутаты назначили нового главного ревизора Челябинска

Ирина Кузнецова Фото: Ольга ЩАПИНА

Новым председателем Контрольно-счетной палаты Челябинска стала Ирина Кузнецова. До недавнего времени она возглавляла Комитет финансов города. Кандидатуру Ирины Кузнецовой утвердили на заседании Гордумы, передает журналист КП-Челябинск.

— Это такое же муниципальное управление. Сфера деятельности действительно другая — это контроль. Поэтому, да готова. Надеюсь, что мой опыт в финансовой сфере поможет реализовать те задачи, которые поставлены перед контрольным органом, — прокомментировала свое назначение Ирина Кузнецова.

Как рассказал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, кандидатуру Ирины Кузнецовой выдвинула мэр Наталья Котова.

— Ирина Александровна имеет 20 лет стажа работы в Челябинском городском округе на разных должностях. Долгое время руководила Комитетом финансов. Наверное большего профессионала не найти, кто разбирается в нашей муниципальной экономике, — уточнил Андрей Шмидт.

Председатель Гордумы также добавил, что последние 15 лет Ирина Кузнецова принимала активное участие в работе комиссии по бюджету и налогам, а также работе Гордумы. Так что особых вопросов по кандидатуре у депутатского корпуса не было.

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