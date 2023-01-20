С подарками – к ветеранам: для общественного движения «Соцгород» и его лидера Андрея Барышева не нужно особого повода, чтобы дарить людям подарки

Фото: Соцгород

Так, например, «Соцгород» осуществил давнюю мечту ветеранов Металлургического района и подарил им компьютер. По словам председателя организации Ларисы Мущинкиной, «Соцгород» много лет сотрудничает с советом ветеранов и всегда откликается на обращения:

Фото: Соцгород

— Мы очень ценим такое внимание и дорожим нашей дружбой. С какой бы просьбой не обратились к Барышеву, всегда знаем – не останется равнодушным, поможет! Ни один праздник в районе не обходится без участия «Соцгорода», а Центральный клуб давно стал родным домом для пожилых людей, где собираются наши ветеранские организации, проводятся танцы, принимает юрист. И все это на благотворительной основе. Очень своевременным стал подарок от Андрея Викторовича – компьютер, который нам необходим в работе. А еще он подарил нам замечательные книги «Мы – из Соцгорода!» о нашем районе. От всех ветеранов и от себя лично хочу поблагодарить «Соцгород» и Андрея Барышева за доброе и внимательное отношение к людям!, - говорит Лариса Георгиевна.

На днях «Соцгород» также побывал в гостях у ветеранов Центрального района. Директор движения Олеся Пашанина поздравила актив с прошедшими праздниками, обсудили предстоящие мероприятия, совместные выезды к юбилярам-долгожителям.

Фото: Соцгород

Забота о пожилых людях – в приоритете у общественного движения, одна из основных программ которого так и называется «Живите долго!». Без малого четверть века Андрей Барышев искренне и бескорыстно помогает людям, а его «Соцгород» работает под неизменным девизом: «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!».