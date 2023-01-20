Подозреваемого во взятке вице-мэра Миасса отправили в СИЗО

Арсен Симонов. Фото: администрация Миасса

Заместителя главы Миасса Арсена Симонова поместили под стражу до 18 марта. Решение об этом принял Миасский городской суд.

Накануне вице-мэру предъявили обвинение в получении взятки.

— По версии следствия обвиняемый в октябре 2022 года через посредника получил взятку в сумме 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За деньги замглавы города обещал предпринимателю муниципальный контракт на разработку документации по сносу аварийных домов. После бизнесмен рассчитывал заняться непосредственно демонтажем ветхих зданий и полагал, что вице-мэр поможет и в оформлении документов по итогам работы. Но после передачи взятки Арсена Симонова задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, из колонии отказались выпускать бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Попасть на свободу он сможет только через два месяца.

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