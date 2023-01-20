Челябинский облсуд отказался выпускать экс-мэра Челябинска Тефтелева из колонии

Сейчас Тефтелев отбывает срок в колонии-поселении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд отказался выпускать Евгения Тефтелева из колонии. Апелляция адвоката рассматривалась сегодня, 20 января, самого экс-мэра на заседании не было. Защита просила заменить оставшийся срок в колонии-поселении на более мягкое наказание, не связанное с принудительными работами, но суд оставил Тефтелева за колючей проволокой.

По мнению защиты, вывод Кыштымского суда о кратковременности трудоустройства несостоятелен. Поскольку большую часть срока он провел в СИЗО, и там у Тефтелева не было возможности трудиться, он находился там на условиях содержания колонии строгого режима.

— Есть законодательная возможность смягчить ему наказание, — считает адвокат Анастасия Татарченко.

Сам Тефтелев на суд не пришел Фото: Сергей СОТНИКОВ

Адвокат попросила приобщить к делу поощрение Тефтелева в виде благодарности в составе других осужденных. Он получил его 29 декабря 2022 года. Но судья сказала, что по бумажке непонятно, каким органом она выдана. Там написан список заключенных, которым объявили благодарность, среди них есть и Тефтелев: объявили благодарность за хорошее поведение, поощрили дополнительной посылкой.

Прокурор заявил, что суд первой инстанции принял правильное решение. Попросил оставить его без изменений.

В итоге облсуд оставил решение Кыштымского суда без изменений. Тефтелев должен выйти на свободу 26 марта 2023 года, уточнила адвокат.

Напомним, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева осудили за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал у строителя школы Сергея Селищука. Причем действовал Тефтелев не один, а вместе с подельником — начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривалось отдельно. В итоге суд приговорил бывшего мэра к 3 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 37,5 млн рублей. Тефтелева отправили в колонию строгого режима, но со временем адвокаты добились перевода в колонию-поселения.

Евгений Пашков отказался сотрудничать со следствием, и в результате получил 8 лет колонии общего режима без выплаты штрафа. Что касается Селищука — с него сняли все обвинения в получении взятки, поскольку он сам пришел в полицию и дал показания против чиновников.

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