В Челябинске стало меньше отделов ЗАГС: где теперь жениться

Подавать заявления о регистрации брака челябинцы могут в любой загс по своему выбору. Фото: Наталья Могильникова

В Челябинске реорганизовали отделы ЗАГС. Калининский отдел закрыли насовсем, а остальные объединили в общее управление. Кроме того, Центральный отдел перевели на шестидневный режим работы.

Как сообщает «ФедералПресс», торжественные бракосочетания теперь устраивают в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском и Советским загсах.

Пожениться в торжественной обстановке можно также в челябинском Историческом музее, но уже за дополнительную плату.

В мэрии Челябинска уточнили, что с прошлого года за услугами горожанам разрешено обращаться в любой отдел ЗАГС вне зависимости от места жительства.

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